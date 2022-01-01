Директория на компаниите
Roche
Roche Заплати

Заплатата в Roche варира от $19,638 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $331,500 за Корпоративно развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Roche. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Биостатистишън

Продуктов мениджър
Median $196K

Механичен инженер
Median $133K
Биомедицински инженер
Median $100K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $304K
Проектен мениджър
Median $156K
Технически програмен мениджър
Median $165K
Счетоводител
$25.5K
Бизнес операции
$35.7K
Мениджър бизнес операции
$177K
Бизнес аналитик
$199K
Корпоративно развитие
$332K
Клиентско обслужване
$19.6K
Мениджър анализ на данни
$264K
Финансов аналитик
$131K
Човешки ресурси
$206K
Информационен технолог (ИТ)
$71.6K
Управленски консултант
$85.8K
Маркетинг
$212K
Продуктов дизайнер
$69.5K
Програмен мениджър
$209K
Продажби
$136K
Инженер по продажби
$92.5K
Аналитик по киберсигурност
$161K
Архитект на решения
$98.2K
Технически писател
$48K
УИ изследовател
$101K
Рисков капиталист
$176K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Roche е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $331,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Roche е $158,126.

Други ресурси