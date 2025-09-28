Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в realtor.com варира от $111K на year за T1 до $255K на year за T6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на realtor.com. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
