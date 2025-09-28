Директория на компаниите
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

realtor.com Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в realtor.com варира от $111K на year за T1 до $255K на year за T6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на realtor.com. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Software Engineer 1(Начално ниво)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в realtor.com?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

realtor.com in United StatesСофтуерен инженер职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$349,249。
realtor.com in United StatesСофтуерен инженер职位的年度总薪酬中位数为$185,800。

