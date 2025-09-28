Директория на компаниите
Nielsen
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Nielsen Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Nielsen възлiza на $243K на year за Senior Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в Nielsen?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър софтуерно инженерство at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Мениджър софтуерно инженерство role in United States is $210,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Nielsen

Свързани компании

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси