Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Nielsen възлiza на $243K на year за Senior Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Nielsen. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
