Директория на компаниите
monday.com
Работите тук? Заявете вашата компания

monday.com Заплати

Заплатата в monday.com варира от $64,675 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $211,393 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на monday.com. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $145K
Клиентско обслужване
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Операции клиентско обслужване
$64.7K
Успех на клиентите
$85.6K
Аналитик данни
$83.7K
Човешки ресурси
$106K
Продуктов дизайнер
$90.2K
Проектен мениджър
$136K
Инженер по продажби
$127K
Мениджър софтуерно инженерство
$211K
Архитект на решения
$118K
Цялостни възнаграждения
$79.1K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В monday.com, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в monday.com е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,393. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в monday.com е $111,996.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за monday.com

Свързани компании

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси