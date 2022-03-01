Директория на компаниите
Migo
Migo Заплати

Заплатата в Migo варира от $35,999 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $53,205 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Migo. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Аналитик данни
$39.8K
Продуктов дизайнер
$36K
Продуктов мениджър
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтуерен инженер
Median $50.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Migo е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $53,205. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Migo е $45,290.

