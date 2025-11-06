Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Seattle Area в Microsoft варира от $167K на year за 59 до $1.08M на year за 70. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Seattle Area възлiza на $212K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
$167K
$127K
$22.4K
$17.4K
60
$179K
$139K
$31.1K
$8.7K
SDE II
$219K
$163K
$29.9K
$25.6K
62
$205K
$165K
$29.6K
$10.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Sometimes a 5 year schedule
Включени длъжностиПодай нова длъжност
iOS инженер
Frontend софтуерен инженер
Инженер по машинно обучение
Backend софтуерен инженер
Full-Stack софтуерен инженер
Мрежов инженер
Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)
Инженер по данни
Продукционен софтуерен инженер
Софтуерен инженер по сигурност
DevOps инженер
Инженер по надеждност на сайта
Криптографски инженер
Софтуерен инженер за виртуална реалност
Системен инженер
Софтуерен инженер за видеоигри
Адвокат на разработчици
Научен изследовател
Изследовател по изкуствен интелект
Инженер по изкуствен интелект