Micro Focus Заплати

Заплатата в Micro Focus варира от $13,046 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $229,140 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Micro Focus. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Бизнес аналитик
$126K
Специалист по данни
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Финансов аналитик
$151K
Информационен технолог (ИТ)
$193K
Продуктов дизайнер
$167K
Продуктов мениджър
$229K
Операции приходи
$49.1K
Продажби
$42.1K
Мениджър софтуерно инженерство
$123K
Архитект на решения
$159K
Технически програмен мениджър
$160K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Micro Focus е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $229,140. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Micro Focus е $124,063.

