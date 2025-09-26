Директория на компаниите
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United Kingdom в Jaguar Land Rover възлиза на £41.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Jaguar Land Rover. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Общо годишно
£41.8K
Ниво
L2
Основна
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£1.9K
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Jaguar Land Rover?

£122K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

ЧЗВ

