IPE Global
Средното общо възнаграждение за Правен in India в IPE Global варира от ₹311K до ₹442K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IPE Global. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$4K - $4.8K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$3.5K$4K$4.8K$5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IPE Global?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Правен в IPE Global in India е с годишно общо възнаграждение от ₹441,846. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IPE Global за позицията Правен in India е ₹311,214.

