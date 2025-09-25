Възнаграждението за Продажби in United States в Instacart варира от $245K на year за L5 до $418K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $324K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Instacart. Последна актуализация: 9/25/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Instacart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Instacart, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:
50% се придобива в 1st-ГОД (50.00% годишно)
50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)