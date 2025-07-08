Директория на компаниите
Haus
Работите тук? Заявете вашата компания

Haus Заплати

Заплатата в Haus варира от $140,700 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $199,000 за Операции с приходи в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Haus. Последно актуализирано: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Операции с приходи
$199K
Софтуерен инженер
$141K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Haus е Операции с приходи at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $199,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Haus е $169,850.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Haus

Свързани компании

  • Apple
  • Databricks
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/haus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.