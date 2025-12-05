Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор на данни in United States в Fetch възлиза на $125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fetch. Последна актуализация: 12/5/2025
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fetch, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
