Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Ireland в Fenergo възлиза на €108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fenergo. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна заплата
company icon
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Общо годишно
$125K
Ниво
-
Основна
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
10 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Fenergo in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €133,207. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fenergo за позицията Архитект на решения in Ireland е €116,944.

Други ресурси

