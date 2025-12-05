Директория на компаниите
Fenergo
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Графичен дизайнер

  • Всички заплати в Графичен дизайнер

Fenergo Графичен дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Графичен дизайнер in United States в Fenergo варира от $64K до $93.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fenergo. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$73.5K - $83.7K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Графичен дизайнер заявки в Fenergo за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Fenergo?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Графичен дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Графичен дизайнер в Fenergo in United States е с годишно общо възнаграждение от $93,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fenergo за позицията Графичен дизайнер in United States е $63,990.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Fenergo

Свързани компании

  • AffiniPay
  • Avaloq
  • FNZ
  • Riskalyze
  • Apiture
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fenergo/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.