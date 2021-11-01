Директория на компаниите
Exact Sciences
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Exact Sciences Заплати

Диапазонът на заплатите на Exact Sciences варира от $108,455 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $353,760 за Правен отдел в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Exact Sciences. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $115K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Биомедицински инженер
$171K
Бизнес операции
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бизнес анализатор
$149K
Анализатор на данни
$149K
Експерт по данни
$141K
Информационен технолог (ИТ)
$150K
Правен отдел
$354K
Продуктов дизайнер
$132K
Продуктов мениджър
$241K
Ръководител на проект
$175K
Продажби
$196K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Exact Sciences, є Правен отдел at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $353,760. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Exact Sciences, становить $149,223.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Exact Sciences

Свързани компании

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси