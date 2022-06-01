Директория на компаниите
Dollar Tree
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Dollar Tree Заплати

Диапазонът на заплатите на Dollar Tree варира от $59,700 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $211,050 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dollar Tree. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Счетоводител
$59.7K
Обслужване на клиенти
$66.1K
Продуктов мениджър
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Рекрутер
$122K
Архитект на решения
$204K
Рисков инвеститор
$71K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Dollar Tree, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dollar Tree, е $96,324.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Dollar Tree

Свързани компании

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Tesla
  • Apple
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси