Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Department of Homeland Security варира от $115K до $168K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Department of Homeland Security. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $151K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$115K$132K$151K$168K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Department of Homeland Security?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Department of Homeland Security е с годишно общо възнаграждение от $167,560. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Department of Homeland Security за позицията Информационен технолог (ИТ) е $115,020.

