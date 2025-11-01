Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Databricks варира от $218K на year за L3 до $474K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $312K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)