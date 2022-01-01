Директория на компаниите
Danaher
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Danaher Заплати

Диапазонът на заплатите на Danaher варира от $36,717 в общо възнаграждение годишно за Ръководител софтуерно инженерство в долния край до $218,500 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Danaher. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Продуктов мениджър
Median $219K
Машинен инженер
Median $115K
Счетоводител
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Биомедицински инженер
$88.3K
Бизнес анализатор
$106K
Бизнес развитие
$137K
Ръководител на експерти по данни
$149K
Експерт по данни
$195K
Финансов анализатор
$151K
Хардуерен инженер
$64.9K
Човешки ресурси
$142K
Информационен технолог (ИТ)
$72K
Маркетинг
$199K
Оптичен инженер
$181K
Продуктов дизайнер
$141K
Ръководител на проект
$115K
Продажби
$78.3K
Ръководител софтуерно инженерство
$36.7K
Архитект на решения
$60.1K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Danaher, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

The highest paying role reported at Danaher is Продуктов мениджър with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Danaher

Свързани компании

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси