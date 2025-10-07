Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Canada в D2L варира от CA$71.7K на year за L1 до CA$143K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$97.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на D2L. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***