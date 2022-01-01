Директория на компаниите
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Cambium Learning Group варира от $50,250 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $159,120 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cambium Learning Group. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $146K
Експерт по данни
$111K
Човешки ресурси
$50.3K

Продуктов мениджър
$159K
Технически ръководител на програма
$121K
Технически писар
$63.7K
ЧЗВ

Други ресурси