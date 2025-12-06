Директория на компаниите
Chainlink Labs
Chainlink Labs Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chainlink Labs. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$93K - $108K
Argentina
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$82K$93K$108K$119K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Chainlink Labs, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (5.00% тримесечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (5.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Chainlink Labs in Argentina е с годишно общо възнаграждение от ARS 155,369,494. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chainlink Labs за позицията Софтуерен инженер in Argentina е ARS 107,061,332.

Други ресурси

