Cerner
Cerner Заплати

Заплатата в Cerner варира от $2,387 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $195,640 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cerner. Последно актуализирано: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Софтуерен инженер
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Full-Stack софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Консултант по управление
Median $58.3K
Архитект на решения
Median $91.4K

Бизнес операции
$53.3K
Бизнес анализатор
$49.8K
Обслужване на клиенти
$51.7K
Анализатор на данни
$68.7K
Мениджър на науката за данни
$58.1K
Специалист по данни
$63.7K
Човешки ресурси
$14.1K
Информационен технолог (ИТ)
$124K
Продуктов дизайнер
Median $100K
Продуктов мениджър
$2.4K
Програмен мениджър
Median $95.8K
Продажби
$196K
Инженер по продажби
$87.6K
Анализатор по киберсигурност
$140K
Мениджър на софтуерно инженерство
$19.3K
Мениджър на технически програми
Median $97.6K
Технически писател
$88.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cerner е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $195,640. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cerner е $61,012.

