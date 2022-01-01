Директория на компаниите
CEMEX
CEMEX Заплати

Заплатата в CEMEX варира от $20,031 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $47,179 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на CEMEX. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Строителен инженер
$21.8K
Специалист по данни
$20K
Проектен мениджър
$47.2K

Софтуерен инженер
$38.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в CEMEX е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $47,179. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CEMEX е $30,112.

