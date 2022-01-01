Директория на компаниите
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Заплати

Заплатата в Blue Cross Blue Shield Association варира от $54,270 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $265,320 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blue Cross Blue Shield Association. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $107K

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Актюер
Median $168K
Специалист по данни
Median $109K

Бизнес аналитик
Median $100K
Продуктов дизайнер
Median $70K
Аналитик данни
$161K
Човешки ресурси
$54.3K
Информационен технолог (ИТ)
Median $100K
Продуктов мениджър
$149K
Проектен мениджър
$111K
Архитект на решения
$265K

Дейта архитект

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blue Cross Blue Shield Association е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $265,320. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blue Cross Blue Shield Association е $109,000.

Други ресурси