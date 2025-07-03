Bill & Melinda Gates Foundation Заплати

Заплатата в Bill & Melinda Gates Foundation варира от $184,075 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $241,200 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bill & Melinda Gates Foundation . Последно актуализирано: 10/10/2025