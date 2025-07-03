Директория на компаниите
Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation Заплати

Заплатата в Bill & Melinda Gates Foundation варира от $184,075 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $241,200 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bill & Melinda Gates Foundation. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Програмен мениджър
Median $208K
Специалист по данни
$241K
Продуктов дизайнер
$230K

Софтуерен инженер
$184K

Рисърч сайънтист

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Bill & Melinda Gates Foundation е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $241,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bill & Melinda Gates Foundation е $218,750.

Други ресурси