Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Заплати

Диапазонът на заплатите на Balyasny Asset Management L.P. варира от $159,200 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $1,281,375 за Инвестиционен банкер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Balyasny Asset Management L.P.. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Количествен разработчик

Финансов анализатор
Median $235K
Анализатор на данни
$251K

Експерт по данни
$159K
Информационен технолог (ИТ)
$293K
Инвестиционен банкер
$1.28M
Продуктов мениджър
$371K
Ръководител софтуерно инженерство
$492K
Най-високоплатената роля, докладвана в Balyasny Asset Management L.P., е Инвестиционен банкер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $1,281,375. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Balyasny Asset Management L.P., е $271,890.

Други ресурси