Avast Software
Avast Software Заплати

Диапазонът на заплатите на Avast Software варира от $44,774 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $125,290 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Avast Software. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $44.8K
Продуктов мениджър
$125K
Ръководител софтуерно инженерство
$98.5K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Avast Software, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,290. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Avast Software, е $98,490.

