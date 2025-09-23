Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Autodesk варира от $138K на year за Grade 8 до $430K на year за Grade 15. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $166K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
