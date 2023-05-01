Директория на компаниите
Arcadia io
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Arcadia io Заплати

Диапазонът на заплатите на Arcadia io варира от $132,300 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $177,110 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Arcadia io. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $140K
Продуктов мениджър
$132K
Ръководител софтуерно инженерство
$177K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Arcadia io, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $177,110. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Arcadia io, е $140,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Arcadia io

Свързани компании

  • Roblox
  • Lyft
  • Pinterest
  • Databricks
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси