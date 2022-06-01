Директория на компаниите
AppsFlyer
AppsFlyer Заплати

Диапазонът на заплатите на AppsFlyer варира от $29,470 в общо възнаграждение годишно за Успех на клиента в долния край до $269,593 за Технически ръководител на програма в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $133K

Бекенд софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $144K
Бизнес анализатор
$95.4K

Успех на клиента
$29.5K
Анализатор на данни
$85.3K
Експерт по данни
$141K
Човешки ресурси
$85.4K
Маркетинг
$54K
Продуктов дизайнер
$85.4K
Продуктов мениджър
$109K
Ръководител на програма
$125K
Рекрутер
$147K
Продажби
$121K
Технически ръководител на програма
$270K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В AppsFlyer, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в AppsFlyer, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $269,593. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AppsFlyer, е $115,012.

Други ресурси