Apple
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Apple варира от $173K на year за ICT2 до $744K на year за ICT6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $345K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
Junior Software Engineer(Начално ниво)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)

Включени длъжности

iOS инженер

Мобилен софтуерен инженер

Frontend софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

Софтуерен инженер за виртуална реалност

Системен инженер

Софтуерен инженер за видеоигри

Адвокат на разработчици

Научен изследовател

Софтуерен инженер за вградени системи

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Apple in United States е с годишно общо възнаграждение от $744,057. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apple за позицията Софтуерен инженер in United States е $337,000.

