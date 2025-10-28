Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Apple варира от $173K на year за ICT2 до $744K на year за ICT6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $345K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
Включени длъжностиПодай нова длъжност
iOS инженер
Мобилен софтуерен инженер
Frontend софтуерен инженер
Инженер по машинно обучение
Backend софтуерен инженер
Full-Stack софтуерен инженер
Мрежов инженер
Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)
Инженер по данни
Продукционен софтуерен инженер
Софтуерен инженер по сигурност
DevOps инженер
Инженер по надеждност на сайта
Софтуерен инженер за виртуална реалност
Системен инженер
Софтуерен инженер за видеоигри
Адвокат на разработчици
Научен изследовател
Софтуерен инженер за вградени системи