Възнаграждението за Анализатор по киберсигурност в Apple варира от $202K на year за ICT2 до $270K на year за ICT4. Медианният year пакет за възнаграждение възлiza на $260K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)