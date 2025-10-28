Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Apple варира от $157K на year за ICT2 до $909K на year за ICT6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $295K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
