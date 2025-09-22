Директория на компаниите
Amperity
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in United States в Amperity варира от $100K до $140K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amperity. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$109K - $132K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$100K$109K$132K$140K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Option

В Amperity, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Маркетинг at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $140,360. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Маркетинг role in United States is $100,430.

