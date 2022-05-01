Директория на компаниите
AMETEK
Работите тук? Заявете вашата компания

AMETEK Заплати

Заплатата в AMETEK варира от $58,107 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $265,200 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AMETEK. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Електроинженер
Median $200K
Хардуерен инженер
$60.6K
Механичен инженер
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Оптичен инженер
$143K
Софтуерен инженер
$58.1K
Мениджър софтуерно инженерство
$265K
Технически програмен мениджър
$171K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AMETEK е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $265,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AMETEK е $147,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за AMETEK

Свързани компании

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси