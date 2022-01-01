Директория на компаниите
Ambry Genetics
Работите тук? Заявете вашата компания

Ambry Genetics Заплати

Заплатата в Ambry Genetics варира от $71,400 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $226,860 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ambry Genetics. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $115K
Бизнес аналитик
$71.4K
Специалист по данни
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов дизайнер
$123K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ambry Genetics е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $226,860. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ambry Genetics е $119,003.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ambry Genetics

Свързани компании

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси