Alight Solutions Заплати

Диапазонът на заплатите на Alight Solutions варира от $31,286 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $221,100 за Приходни операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Alight Solutions. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $124K
Консултант по управление
Median $103K
Ръководител бизнес операции
$211K

Обслужване на клиенти
$39.2K
Анализатор на данни
$173K
Финансов анализатор
$142K
Човешки ресурси
$31.3K
Маркетингови операции
$117K
Продуктов мениджър
$93.5K
Ръководител на проект
$84.6K
Рекрутер
$67.7K
Приходни операции
$221K
Ръководител софтуерно инженерство
$188K
Архитект на решения
$199K
Технически ръководител на програма
$216K
Липсва ли вашата длъжност?

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Alight Solutions, е Приходни операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $221,100. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Alight Solutions, е $123,500.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Alight Solutions

