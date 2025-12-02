Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в ADP варира от RON 87.9K до RON 128K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ADP. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$22.6K - $26.2K
Romania
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$19.9K$22.6K$26.2K$28.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В ADP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в ADP е с годишно общо възнаграждение от RON 127,576. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ADP за позицията Анализатор по киберсигурност е RON 87,909.

Други ресурси

