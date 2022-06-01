Директория на компаниите
Accion Labs
Accion Labs Заплати

Диапазонът на заплатите на Accion Labs варира от $6,474 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $388,050 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Accion Labs. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $17.7K
Експерт по данни
$18.3K
Продуктов мениджър
$28.7K

Рекрутер
$6.5K
Продажби
$244K
Архитект на решения
$388K
Технически ръководител на програма
$35.5K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Accion Labs, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $388,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Accion Labs, е $28,720.

