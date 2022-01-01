Директория на компаниите
7-Eleven
Работите тук? Заявете вашата компания

7-Eleven Заплати

Заплатата в 7-Eleven варира от $13,345 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $189,750 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 7-Eleven. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $178K
Аналитик данни
Median $90K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Мениджър софтуерно инженерство
Median $190K
Продуктов дизайнер
Median $120K
Счетоводител
$13.3K
Бизнес аналитик
$86.4K
Експерт по застрахователни щети
$99.5K
Клиентско обслужване
$37.7K
Специалист по данни
$126K
Финансов аналитик
$98.5K
Хардуерен инженер
$131K
Човешки ресурси
$119K
Информационен технолог (ИТ)
$32.2K
Маркетинг
$181K
Мениджър продуктов дизайн
$156K
Проектен мениджър
$39.6K
Продажби
$45K
Архитект на решения
$127K
Рисков капиталист
$15.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 7-Eleven е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $189,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 7-Eleven е $119,400.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 7-Eleven

Свързани компании

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси