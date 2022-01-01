Директория на компаниите
10x Banking
Работите тук? Заявете вашата компания

10x Banking Заплати

Заплатата в 10x Banking варира от $112,746 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $317,800 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на 10x Banking. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $113K

Бекенд софтуер инженер

Информационен технолог (ИТ)
$318K
Продуктов мениджър
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Мениджър софтуерно инженерство
$123K
Архитект на решения
$198K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в 10x Banking е Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $317,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 10x Banking е $162,499.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за 10x Banking

Свързани компании

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси