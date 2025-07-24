محلل مالي الراتب في Italy

متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Italy هو €29,566.

ما هو راتب محلل مالي في Italy؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Italy؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Italy، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €29,566.