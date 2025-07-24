محلل مالي الراتب في India

ما هو راتب محلل مالي في India؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في India هو ₹1,594,890.

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في India؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في India، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₹1,594,890.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في India؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محلل مالي في India هي Goldman Sachs بمتوسط إجمالي تعويض قدره ₹4,449,247.