عالم بيانات الراتب في Germany

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Germany؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Germany، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €77,612.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Germany؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Germany هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره €134,335.