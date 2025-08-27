عالم بيانات الراتب في Finland

متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Finland هو €59,549.

ما هو راتب عالم بيانات في Finland؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Finland؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Finland، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €59,549.