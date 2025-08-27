عالم بيانات الراتب في Columbia, MD

ما هو راتب عالم بيانات في Columbia, MD؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Columbia, MD هو $90,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Columbia, MD؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Columbia, MD، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $90,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Columbia, MD؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Columbia, MD هي Booz Allen Hamilton بمتوسط تعويض إجمالي قدره $125,000.