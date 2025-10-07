يتراوح تعويض مهندس شبكات in United States في Leidos من $74.6K لكل year لمستوى T1 إلى $99.1K لكل year لمستوى T2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $75K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Leidos. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
