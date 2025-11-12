يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in United States في Lattice من $189K لكل year لمستوى L3 إلى $289K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lattice. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض

25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Lattice، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
3 years post-termination exercise window.