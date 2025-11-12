دليل الشركات
Lattice
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

Lattice مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب

يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in United States في Lattice من $189K لكل year لمستوى L3 إلى $289K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lattice. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L3
Software Engineer I(المستوى المبتدئ)
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
Software Engineer II
$204K
$172K
$32K
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$289K
$223K
$65.5K
$0
عرض 2 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Lattice، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

3 years post-termination exercise window.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Lattice in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $298,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lattice لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in United States هو $165,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lattice

موارد أخرى