يتراوح تعويض مهندس التعلم الآلي in United States في Intuit من $239K لكل year لمستوى Software Engineer 2 إلى $948K لكل year لمستوى Architect. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $332K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Intuit. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Intuit، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)